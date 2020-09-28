Максим Шевченко: для Азербайджана освобождение Нагорного Карабаха — это вопрос национального самосознания

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Журналист Максим Шевченко высказал свой взгляд на конфликт в Нагорном Карабахе. Он обратил внимание, что Азербайджан уже давно пытается мирным путем вернуть этот регион.

«Для Азербайджана освобождение этих территорий — это вопрос не просто национальной безопасности государства, а национального самосознания азербайджанского народа», — сказал Шевченко в специальном выпуске на своем youtube-канале.

Он утверждает, что народ требует от властей Азербайджана вернуть эти территории.

«Если бы армянская сторона пошла на предложения, которые давно поступали с азербайджанской стороны […] Все предложения легли прахом, от всего было отказано», — добавил журналист.