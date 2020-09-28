Роспотребнадзор: вода в каждом пятом роднике Татарстана небезопасна для питья

«По наблюдениям за 6 месяцев текущего года установлено, что 22,5% проб воды из источников нецентрализованного водоснабжения (родников, колодцев) не соответствуют санитарно-химическим показателям, 9,4% — по микробиологическим, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану «Реальному времени».



За аналогичный период 2019 года показатели составили 18,4% и 10,0% соответственно.

Фото: laishevskyi.ru

Управление Роспотребнадзора по Татарстану в плановом порядке и по обращениям граждан осуществляет контроль за качеством воды в родниках общего пользования, но отдельная статистика этого показателя не ведется.

В ведомстве сообщили, что в целях предупреждения заболеваний, передающихся водным путем (в первую очередь инфекционных: лептоспироз, туляремия), воду из колодцев и родников перед употреблением следует кипятить. Не рекомендуется пить воду из неизвестных и не исследованных нецентрализованных водоисточников.

В Роспотребнадзоре призвали не использовать воду из родников в питьевых целях из-за непостоянства качества воды в них. В частности, есть риски его ухудшения в паводковый период и после дождей.

О том, как деятельность человека испортила родники Татарстана, читайте в материале «Реального времени».

