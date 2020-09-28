Инвестиции в создание шинного СП «Татнефти» и «Аллюра» в Казахстане оценили в 200 млн долларов
Инвестиции в создание совместного шинного предприятия ПАО «Татнефть» и группы «Аллюр» в Казахстане оценили в 200 млн долларов.
По словам источника «Интерфакса», проект будет финансироваться, предположительно, за счет взносов в уставный капитал участников, займов участников и лизинга оборудования через «БРК-Лизинг» (Казахстан). Более 80% стоимости оборудования профинансируют через «БРК-лизинг».
«Татнефть», по подписанному в этом году в июле соглашению о намерениях, получит 51% в уставном капитале совместного предприятия, а «Аллюр» — 49%.
Ранее сообщалось, что в Костанае началось строительство нового производственного комплекса КАМАЗ. «Татнефть» и компания «Аллюр» намерены запустить в Казахстане совместное производство шин.ПромышленностьНефтьЭкономикаИнвестицииФинансы Татарстан
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