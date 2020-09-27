Новости общества

19:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Урбанисты Казахстана планируют перенимать опыт Казани при благоустройстве столицы

17:34, 27.09.2020
Урбанисты Казахстана планируют перенимать опыт Казани при благоустройстве столицы
Фото: sputniknews.kz / Центр урбанистики Нур-Султана

Центр урбанистики Нур-Султана представил проекты по благоустройству казахстанской столицы. Местные архитекторы ссылаются в том числе и на опыт Казани.

Так руководитель центра Елнар Базыкен сообщил, что на улице Омарова планируют установить комплекс фонтанов «по аналогу с Казанью», передает агентство «Спутник Казахстан». Элементы комплекса очень похожи на игровой уголок на набережной озера Кабан.

Фото: sputniknews.kz / Центр урбанистики Нур-Султана

Напоминает казанский проект и план объединить все парки города в одну систему. В столице Татарстана также планируют создать целый комплекс парков, расположенных вдоль Казанки.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Казахстане. Он прибыл в Костанай, где запущено строительство новой очереди производства КАМАЗов.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем