К концу сентября в Татарстане введено 67,5% от запланированного на год жилья

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В субботу, 26 сентября, на еженедельном совещании глава Минстроя Татарстана Фарит Ханифов доложил, что в республике с начала года введено уже 2,01 млн кв. м жилья. Это составляет 67,5 % от запланированного на год объема.

Динамика ввода жилья за 2 недели составила 65,1 тыс. кв. м. К соответствующему периоду прошлого года введено 114,5%, передает пресс-служба президента РТ.

Фото: realnoevremya.ru

По инвестпрограмме Госжилфонда введены 76 домов почти на 99 тыс. кв. м. За последние две недели завершен один дом в Тюлячинском районе. План выполнен на 36,2%.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья введены 104 из 177 домов (58,3% от плана). В основном застройщики работают по старой схеме привлечения средств дольщиков.

С начала 2020 года в республике построили уже почти 8,8 тысячи индивидуальных домов, что составляет 82,3% от плана.