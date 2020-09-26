В 2021 году в Казани пройдут международные соревнования по BMX-фристайлу Kazan Open

Фото: @uci_cycling

В Казани в 2021 году 11 и 12 сентября пройдут международные соревнования по BMX-фристайлу Kazan Open. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

Также соревнования по ВМХ-фристайлу пройдут в Ижевске с 30 апреля по 2 мая.

По данным «РИА Новости» в 2021 году этот вид велоспорта дебютирует в программе Олимпиады на Играх в Токио.

