Волгоградское УФАС оштрафовало Sunlight за фейковое закрытие

Сеть ювелирных магазинов Sunlight оштрафовали на 400 тысяч рублей за фейковое закрытие. Штраф выписало Волгоградское УФАС России.

В ведомство обратились граждане с жалобой на недостоверную рекламу. Сеть ювелирных магазинов Sunlight объявила очередное закрытие торговых точек и о распродаже остатков товара — со скидками до 80%. Примерно раз в год сеть объявляет о своем закрытии с 2016 года.

Ведомство постановило, что это нарушает законодательство о рекламе и наложило штраф в размере 400 тысяч рублей.

«При определении размера штрафа учтен тот факт, что данная сеть систематически вводит потребителей в заблуждение, пытаясь спровоцировать ажиотажный спрос недостоверной рекламой о предстоящем закрытии магазинов, уходе с рынка и прочим. Выбирая между краткосрочным эффектом и имиджевыми потерями, компания, видимо, выбрала краткосрочный эффект, это ее право, — прокомментировала решение заместитель руководителя УФАС Ирина Никуйко.



Отметим, что Sunlight уже попадал в поле зрения ФАС, но легко отделался. В рамках разбирательства антимонопольщики обращались в ТЦ крупных городов области — там им ответили, что расторжения договоров не намечается.

