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«Громкие рыбы» из Казани сняли несогласованную рекламу павловопосадских платков

14:03, 25.09.2020 1
«Громкие рыбы» из Казани сняли несогласованную рекламу павловопосадских платков
Фото: скриншот ﻿YouTube

«Громкие рыбы» выпустили новую несогласованную рекламу. В этот раз блогеры из Казани прорекламировали павловопосадские платки. Ролик сегодня появился на их канале на YouTube.

В основу видео положена концепция, что изделие из Павловского Посада подходит для всех: для русских, татар, бурят.

В ролике можно заметить колокольню Богоявленского собора, расположенную в Казани, на улице Баумана.

скриншот

В конце августа «Громкие рыбы» и Malsi Music сняли видео на ремикс известного ролика на песню «Татарстан супергуд».

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:12
    Такой клип под марками ( которые в компе на ладошке ) смотреть только
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