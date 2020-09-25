«Громкие рыбы» из Казани сняли несогласованную рекламу павловопосадских платков

Фото: скриншот ﻿YouTube

«Громкие рыбы» выпустили новую несогласованную рекламу. В этот раз блогеры из Казани прорекламировали павловопосадские платки. Ролик сегодня появился на их канале на YouTube.



В основу видео положена концепция, что изделие из Павловского Посада подходит для всех: для русских, татар, бурят.

В ролике можно заметить колокольню Богоявленского собора, расположенную в Казани, на улице Баумана.

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В конце августа «Громкие рыбы» и Malsi Music сняли видео на ремикс известного ролика на песню «Татарстан супергуд».

