Рустам Минниханов предложил поддержать чистопольского производителя рабочей обуви

Фото: Инна Серова

Поддержать татарстанского производителя — чистопольскую обувную компанию «Барс» и закупать ее продукцию для местных предприятий предложил президент Рустам Минниханов сегодня на очередном заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

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Представляя продукцию своего предприятия, директор Максим Салаев сообщил, что проект производства рабочей обуви из поливинилхлорида и этиленвинилацетата предприятие начало реализовать в ОЭЗ Чистополя в 2018 году, а в настоящее время оно выпускает обувь для таких отраслей, как химия, нефтехимия, машиностроение, добыча нефти и газа, строительство, горнорудная промышленность, автомобилестроение, судостроение, оборонная промышленность и энергетика.

По его словам, в рабочей обуви, кроме полимерных материалов, используется натуральная кожа, а подошва из современного особо стойкого материала — нитрильной резины, выдерживает температуру до +300о С.

Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана предложил более широко использовать представленный ему инновационный метод защиты трубопроводов от коррозии.