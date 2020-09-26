Пять самых известных падений метеоритов XX и XXI веков

В ночь с 24 на 25 сентября 2002 года в Иркутской области упал так называемый Витимский болид — яркий метеор. Событие вызвало последствия, схожие с тунгусским событием, но в меньших масштабах. «Реальное время» вспоминает самые яркие (в прямом и переносном смысле) подобные события в XX—XXI веках.

Тунгусский метеорит

Самым известным упавшим метеоритом XX века является Тунгусский метеорит. Космическое тело упало в районе реки Подкаменная Тунгуска, в Эвенкийском районе Красноярского края. Событие произошло в июне 1908 года. Мощность взрыва оценивают в 40—50 мегатонн — это примерно соответствует взрыву водородной бомбы. Сам взрыв произошел на высоте в 7—10 километров, довольно далеко от населенных пунктов, но стекла в домах выбило даже в двухстах километрах от эпицентра, а еще несколько ночей после этого наблюдалось свечение неба и светящиеся облака. Лес был повален на участке в 2 тысячи квадратных километров. Исследовательские экспедиции оказались на месте только спустя 15 лет, значимых обломков метеорита не нашли, но обнаружили микроскопические шарики, которые указывают на космическое происхождение вещества. Впрочем, существует и много теорий, в том числе конспирологических, о том, что тунгусское событие — вовсе не результат падения метеорита.

«Бразильская Тунгуска»

Событие, которое известно как «Бразильская Тунгуска», произошло через 22 года после описанного происшествия. В августе 1930 года, под утро, во время ежегодного максимума метеорного потока Персеид, солнце окрасилось в красный цвет, посыпался пепел и раздался грохот. Взрывы были слышны на расстоянии до 250 километров. Судя по тому, что толчков было сразу два, можно сделать вывод о том, что и небесных тел было два. Мощность взрыва, несмотря на сравнение с Тунгусским метеоритом, была несравнимо — в 10—15 раз — меньше. Позже со спутника была найдена местность диаметром в полтора километра с поваленным лесом. В 1997 году был найден и кратер от небесного тела.

Витимский болид

Еще одно событие, похожее на падение Тунгусского метеорита, — появление, собственно, того самого Витимского болида 18 лет назад. Годовщина события приходится на 24—25 сентября 2002 года. Около двух часов ночи метеор упал в Мамско-Чуйском районе Иркутской области. Как свидетельствуют очевидцы, видимые размеры болида были сравнимы с видимыми размерами Луны. Несмотря на то, что взрыв от метеорита был по меркам космических тел небольшим, на месте наблюдалась картина, схожая с последствиями падения Тунгусского метеорита. Лес был повален в зоне около 6 на 10 километров, пожар случился на территории 2 на 3 километра.

Камчатский метеорит

Один из последних крупных метеоритов, падавших на Землю, — Камчатский метеорит. Он взорвался над акваторией Берингова моря в декабре 2018 года. Взрыв был зафиксирован спутниками NASA в нескольких сотнях километров от побережья Камчатки, он произошел примерно в полдень по местному времени на высоте 26 километров от моря. Событие произошло в безлюдном месте, поэтому долго оставалось незамеченным. Мощность взрыва была в семь раз выше мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Челябинский метеорит

Однозначно самый «медийный» и самый мощный за последние 30 лет взрыв метеорита произошел 15 февраля 2013 года в окрестностях Челябинска. Благодаря местоположению и повсеместному использованию в России видеорегистраторов существует много видеозаписей падения метеорита. По оценкам NASA, это — крупнейшее из небесных тел, падавших на Землю после Тунгусского метеорита. Ударная волна дважды обогнула Землю, мощность взрыва составила около 0,5 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Крупнейший найденный осколок метеорита весит 570 килограммов. В результате взрыва метеорита пострадало около 1,6 тысячи человек, в основном от выбитых стекол.

Максим Матвеев