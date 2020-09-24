«Родители Татарстана» выступили против Ирины Волынец

Фото: Максим Платонов

Представители социального сообщества «Родители Татарстана» («Татар ата-аналары») направили письма уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, президенту РТ Рустаму Минниханову, главе Госсовета Фариду Мухаметшину и его заместителю, руководителю Комитета по развитию татарского языка Марату Ахметову. В нем они выразили свое несогласие с кандидатурой Ирины Волынец, выдвинутой на должность уполномоченного по правам ребенка в РТ.

В частности, в письме Москальковой авторы пишут, что Ирина Волынец была участницей «непристойной передачи Фоменко «Империя страсти». Также они считают, что «взгляды не соответствуют принципам татар, которые составляют свыше 63% населения РТ»: «Поскольку в законе прописаны требования к репутации представителя на данной должности, мы требуем соблюдения всех требований, изложенных в статье 6 (Закон РТ от 03.03.2000 N95 «Об уполномоченном по правам человека в РТ), статье 1 (ФЗ от 18.03.2020 N 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». Статья 4. 1. На должность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты.)».

Сообщество требует отозвать кандидатуру Ирины Волынец, проявив уважение к родителям детей РТ.

Отметим, что депутаты Госсовета уже назначили Волынец на должность уполномоченного по правам ребенка в Татарстане.