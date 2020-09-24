Тренер «Динамо-Ак Барс»: «У нас очень молодая команда и допускаем много ошибок»

Старший тренер «Динамо-Ак Барс» Сергей Сикачев прокомментировал победу над «Уралочкой-НТМК» в матче второго тура женской Суперлиги по волейболу.

«Для нас сегодня игра была тяжелой, потому что мы допустили слишком много ошибок и грязи. Но так как у нас очень молодая команда, мы должны через это пройти. С «Уралочкой» всегда тяжело играть, у команды очень специфическая защита, мы всеми силами пытались выиграть, и не зря. Все получилось», — отметил Сикачев.

Накануне «Динамо-Ак Барс» в упорной борьбе смогло сломить сопротивление «Уралочки-НТМК» (3:2), вырвав победу на тай-брейке. После двух сыгранных туров команда Ришата Гилязутдинова идет без поражений в чемпионате страны.

Напомним, ранее в «Реальном времени» вышел материал с подробной оценкой перспектив «Динамо-Ак Барс» в новом сезоне.