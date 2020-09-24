Россиянин проводит в телефоне более 7 часов в день

Фото: Пресс-служба Tele2

Жители России стали тратить на использование мобильных телефонов по 7,1 часа в день. Такие выводы сделаны на основе результатов опроса «Лаборатории Касперского», рассказал директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2 Игорь Майстренко в рамках онлайн-встречи оператора со СМИ.

«Мы проводим в телефоне столько же времени, сколько спим», — резюмировал спикер. В компании отмечают, что по сравнению с весной 2019 года медиапотребление в 2020 году выросло на 40%, при этом 51% времени в смартфоне заняли социальные сети, 33% — видеоресурсы и ТВ, 14% — новости, 10% — госуслуги и 7% — образование.

Представитель компании констатировал, что смартфон позволяет не только общаться, но и делать покупки, записываться к врачу, учиться, читать, работать и развлекаться. Поэтому, по словам Игоря Майстренко, компания зафиксировала значительный рост потребления интернет-трафика в сети Tele2.

Оператор также отметил увеличение числа обращений в свои digital-каналы на 200%, в соцсетях — на 10%, в мессенджерах — в два раза, а в приложении «Мой Tele2» — в 2,5 раза. Личный кабинет, по сравнению с первым полугодием 2019 года, стал популярнее на 25%. В этом году в нем зафиксировали 89,8 млн обращений. Сейчас им пользуются 30% клиентов.

В результате в июле более 94% всех продаж и обращений пришлось на digital-каналы. В прошлом году средняя цифра составила 89,6%. В целом стабильный рост наблюдается с 2016 года — тогда он достиг цифры в 33%. Для сравнения, в 2019 году показатель составил почти 90%.