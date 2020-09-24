Правительство России утвердило правила возврата билетов на культурные мероприятия

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее правила возврата билетов на спектакли, концерты, выставки и экскурсии в зависимости от причин отказа от мероприятия. Документ опубликован сегодня на сайте правительства РФ.

Новые правила позволяют зрителям, не попавшим на культурное мероприятие по причине своей болезни или смерти члена семьи/близкого родственника, вернуть полную стоимость билетов даже при подаче заявления в день проведения спектакля, концерта, выставки или экскурсии.

К заявлению о возврате стоимости необходимо приложить сам билет, копию электронного чека (если билет электронный), копию паспорта и документы, подтверждающие обстоятельства отказа от посещения мероприятия (копию больничного листа; копии свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство).



В случае невозможности представить копию больничного или свидетельства в срок, человек может это сделать в течение двух недель.

Напомним, что с 1 сентября 2019 года в России действует закон о «билетной мафии» (№193-ФЗ), по которому в случае отказа от билета менее чем за три дня учреждение может не возвращать деньги вообще.

