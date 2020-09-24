Путин проведет онлайн-встречу с избранными губернаторами

Сегодня президент РФ Владимир Путин проведет традиционную встречу с губернаторами, победившими на выборах. Однако в этом году она пройдет в формате видеосвязи.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что еще перед выборами Путин проводил отдельные встречи с главами регионов, передает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Напомним, что в этом году проходили выборы президента Татарстана. На них более 83% голосов набрал Рустам Минниханов.