В Татарстане жители села попытались помешать установке вышки сотовой связи
В Татарстане жители села Старое Абдулово в Тукаевском районе уверены, что на территории их населенного пункта рабочие без разрешения установили вышку 5G. Они попытались помешать установке, но не смогли.
«Разрешения на установку у установщиков не было. Жители села собрались, попросили уйти и не устанавливать», — пишут в соцсетях участники событий.
В селе жалуются, что рабочие были грубы и оскорбили местного ветерана.
Судя по видео, местные пытались вытолкать молодых рабочих, но так и не смогли.
Ранее министр цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин рассказывал о противодействии установке сотовой вышки жителей Айшинского сельского поселения. А директор Казанского филиала ООО «Т2 Мобайл» Марат Кабанов отмечал, что и в республике вышки иногда поджигают.Общество Татарстан
комментарии
4G - есть.
Теперь будет 5G. Тогда 3G надо отключать чтобы зря не облучать людей !!!