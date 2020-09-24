В Татарстане жители села попытались помешать установке вышки сотовой связи

В Татарстане жители села Старое Абдулово в Тукаевском районе уверены, что на территории их населенного пункта рабочие без разрешения установили вышку 5G. Они попытались помешать установке, но не смогли.

«Разрешения на установку у установщиков не было. Жители села собрались, попросили уйти и не устанавливать», — пишут в соцсетях участники событий.

скриншот видео

В селе жалуются, что рабочие были грубы и оскорбили местного ветерана.

Судя по видео, местные пытались вытолкать молодых рабочих, но так и не смогли.

Ранее министр цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин рассказывал о противодействии установке сотовой вышки жителей Айшинского сельского поселения. А директор Казанского филиала ООО «Т2 Мобайл» Марат Кабанов отмечал, что и в республике вышки иногда поджигают.