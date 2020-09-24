Сегодня в Татарстане потеплеет до +20 градусов после ночных заморозков
24 сентября синоптики прогнозируют в Татарстане переменную облачность без осадков.
Утром в республике будет туман, температура воздуха составит 0..+5, местами ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +15..+20 градусов.
В Казани утром температура составит +3..+5 градусов, в низких районах города похолодает до 0..+2. Днем будет тепло, до +16..+18 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.Общество Татарстан
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