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Сегодня в Татарстане потеплеет до +20 градусов после ночных заморозков

05:22, 24.09.2020
Сегодня в Татарстане потеплеет до +20 градусов после ночных заморозков
Фото: pixabay.com

24 сентября синоптики прогнозируют в Татарстане переменную облачность без осадков.

Утром в республике будет туман, температура воздуха составит 0..+5, местами ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +15..+20 градусов.

tatarmeteo.ru

В Казани утром температура составит +3..+5 градусов, в низких районах города похолодает до 0..+2. Днем будет тепло, до +16..+18 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Общество Татарстан
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