«Финал четырех» Кубка России по хоккею с мячом пройдет в Ульяновске
Матчи «Финала четырех» Кубка России пройдут в Ульяновске. Такое решение принято дирекцией по организации и проведению соревнований Федерации хоккея с мячом России.
Решающие игры Кубка страны состоятся с 8 по 12 октября в ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена».
По итогам первого этапа турнира в «Финал четырех» вышли московское «Динамо», ульяновская «Волга», хабаровский «СКА-Нефтяник» и красноярский «Енисей».
Напомним, казанское «Ак Барс-Динамо» финишировало на четвертой строчке западной группы.СпортХоккей с мячом
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