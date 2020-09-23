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«Финал четырех» Кубка России по хоккею с мячом пройдет в Ульяновске

17:15, 23.09.2020
«Финал четырех» Кубка России по хоккею с мячом пройдет в Ульяновске
Фото: vk.com/ulbandy

Матчи «Финала четырех» Кубка России пройдут в Ульяновске. Такое решение принято дирекцией по организации и проведению соревнований Федерации хоккея с мячом России.

Решающие игры Кубка страны состоятся с 8 по 12 октября в ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена».

По итогам первого этапа турнира в «Финал четырех» вышли московское «Динамо», ульяновская «Волга», хабаровский «СКА-Нефтяник» и красноярский «Енисей».

Напомним, казанское «Ак Барс-Динамо» финишировало на четвертой строчке западной группы.

СпортХоккей с мячом
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