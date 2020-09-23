Казанский мясокомбинат завершил процедуру банкротства

Арбитражный суд Татарстана закрыл начатое более 5 лет назад конкурсное производство в ОАО «Казанский мясокомбинат» по ходатайству конкурсного управляющего Рината Гарифуллина, сообщает «Коммерсант».



kazan.meatinfo.ru

За это время никто из кредиторов предприятия не получил возмещения из общего долга в 111 млн рублей, за исключением его акционера — компании «РАФФ». Деньги от продажи имущества ушли на оплату расходов конкурсного производства. Еще предприятие не смогло вернуть земельные участки в Зеленом Бору в Казани. Эксперты считают, что такой исход обычен, так как более 60% российских банкротств заканчиваются без выплат кредиторам.

Напомним, в конце марта 2018 года сообщалось, что в Советском районе Казани, на улице Родины, начали сносить здание бывшего мясокомбината.

