Министр культуры РФ самоизолировалась после обнаружения коронавируса у отца
Глава Министерства культуры России Ольга Любимова ушла на самоизоляцию. Об этом сообщила пресс-секретарь министра Анна Усачева.
Как сообщает ТАСС, у отца министра диагностировали коронавирусную инфекцию.
«Врачи диагностировали у ректора Высшего театрального училища им М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова COVID-19, сейчас отец министра находится в больнице», — сообщила Усачева.
Напомним, что на прошлой неделе Любимова впервые в качестве главы культурного ведомства посетила Казань.ОбществоКультура
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