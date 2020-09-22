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Министр культуры РФ самоизолировалась после обнаружения коронавируса у отца

21:49, 22.09.2020
Министр культуры РФ самоизолировалась после обнаружения коронавируса у отца
Фото: Максим Платонов

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова ушла на самоизоляцию. Об этом сообщила пресс-секретарь министра Анна Усачева.

Как сообщает ТАСС, у отца министра диагностировали коронавирусную инфекцию.

«Врачи диагностировали у ректора Высшего театрального училища им М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова COVID-19, сейчас отец министра находится в больнице», — сообщила Усачева.

Напомним, что на прошлой неделе Любимова впервые в качестве главы культурного ведомства посетила Казань.

ОбществоКультура
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