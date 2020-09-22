Открытие ФАПа и «обнимашки» с Мухаметшиным: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 22 сентября

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Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов провел традиционный прямой эфир. Главной темой эфира стал предстоящий отопительный сезон. Кроме этого, Нагуманов опубликовал в сторис трогательные кадры обнимашек учеников 2-го класса Инженерной школы с председателем Госсовета Фаридом Мухаметшиным.

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин посетил конференцию местного отделения партии «Единая Россия». Гатиятуллин вручил партийные билеты новым членам партии и благодарственные письма за активное участие в избирательной кампании выборов президента Татарстана.

Глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин побывал в гостях у жительницы района. Закия Зарипова отмечала 90-летний юбилей.



Кроме этого, Нутфуллин опубликовал ряд фото с первого заседания Совета Балтасинского муниципального района четвертого созыва. Мероприятие прошло с вручением подарков.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин продемонстрировал итальянский ледовый комбайн. Правда, о функциях столь презентабельного девайса не сообщил.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров показал продукцию производителей района.



Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин опубликовал пост с приема граждан по личным вопросам.



Прием граждан провел и глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов. Он напомнил, что принимает людей еженедельно. Проблемы населения решаются с привлечением ответственных специалистов.

У главы Кукморского района Сергея Димитриева состоялся выездной прием предпринимателей с участием бизнес-омбудсмена РТ Фарида Абдулганиева и заместителя прокурора Татарстана Юлии Наумовой.

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов открыл фельдшерско-акушерский пункт в селе Старое Шугурово. Мероприятие превратилось в праздник с концертом и вручением благодарственных писем. В завершении торжества глава района посадил туи.

Глава Нижнекамского района Айдар Метшин поздравил город с днем рождения, опубликовав Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о преобразовании рабочего поселка Нижнекамского района Татарской АССР в город республиканского подчинения.