В Татарстане предложили увеличить штрафы за небрежное хранение архивных документов

Законопроект Госсовета Татарстана о повышении ответственности в КоАП за нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов рассмотрят в Госдуме во втором чтении сегодня, 22 сентября. Об этом сообщает «Парламентская газета».



Согласно документу, за нарушения граждане будут платить не 100—300 рублей, а 1—3 тысячи рублей. Штраф для должностных лиц могут быть увеличен с 300—500 рублей до 3—5 тысяч рублей, а для юрлиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Авторы инициативы считают, что сейчас хранения правила хранения и использования архивных документов практически не соблюдаются. Так, отрицательных запросов в Татарстане по несдаче документов на хранение на 2018 год — 8,2 тысячи.