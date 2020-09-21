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Сбербанк проведет масштабную онлайн-конференцию СберКонф, где представит новые продукты и сервисы

16:50, 21.09.2020

Сбербанк 24 сентября 2020 года проведет масштабную онлайн-конференцию СберКонф, в ходе которой руководство банка и входящих в его экосистему компаний расскажут о самой масштабной за всю историю банка трансформации, о создании новых продуктов и сервисов для клиентов банка и бизнеса.

Откроется мероприятие с презентации президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Посмотреть конференцию можно на специально созданном лендинге мероприятия.

Чтобы зарегистрироваться и получить эксклюзивное приглашение на онлайн-трансляцию, необходимо оставить электронный адрес на sber.ru/conf.

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Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»
ЭкономикаБанки
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