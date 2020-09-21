Минниханов: «Мир переходит в цифру»

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании «Цифровая трансформация. Вызовы и перспективы» форума Kazan Digital Week. Он подчеркнул важность развития IT-сферы и рассказал, как повлияла пандемия коронавируса на внедрение онлайн-сервисов.

«Мир переходит в цифру, применение цифровых технологий дает возможность повысить уровень жизни и конкурентоспособность бизнеса. Мы всегда работаем на опережение в этой области», — заявил Минниханов.

Президент Татарстана напомнил, что республика одной из первых запустила портал госуслуг, сервис «Народный контроль», электронное правительство. Также в Казани был открыт IT-парк, в Татарстане появился целый IT-город — Иннополис. Недавно там было запущено строительство Центра обработки данных.

Минниханов рассказал и о подключении к высокоскоростному интернету всех школ республики. Это необходимо, чтобы готовить высококлассных специалистов.

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, стали катализатором развития онлайн-сервисов. Количество безналичных платежей в первом полугодии заметно выросло, добавил президент Татарстана.