Новости спорта

11:23 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Гендиректор «Уфы» Шайбеков обещал усилить команду до закрытия трансферного окна

11:04, 21.09.2020
Гендиректор «Уфы» Шайбеков обещал усилить команду до закрытия трансферного окна
Фото: vk.com/ufafc

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил о намерении клуба подписать новичков до закрытия нынешнего трансферного окна.

«Усиление обязательно будет, до закрытия трансферного окна появятся новые игроки. Наш ориентир — молодые футболисты, которые могут раскрыть свой потенциал в «Уфе», — сказал Шайбеков.

При этом гендиректор «Уфы» отметил, что в республике не намерены снижать интерес к футболу и главной футбольной команде Башкирии.

«Республика не оставит команду, будет помогать клубу, все нормально», — сказал Шайбеков.

Накануне «Уфа» уступила дома ЦСКА (0:1) и продлила свою безвыигрышную серию в РПЛ до шести матчей. В последний раз команда Вадима Евсеева победила в августе тульский «Арсенал» (3:2). Эта победа остается единственной для «Уфы» в сезоне-2020/21 в РПЛ.

СпортФутбол Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также