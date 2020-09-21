Гендиректор «Уфы» Шайбеков обещал усилить команду до закрытия трансферного окна

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил о намерении клуба подписать новичков до закрытия нынешнего трансферного окна.

«Усиление обязательно будет, до закрытия трансферного окна появятся новые игроки. Наш ориентир — молодые футболисты, которые могут раскрыть свой потенциал в «Уфе», — сказал Шайбеков.

При этом гендиректор «Уфы» отметил, что в республике не намерены снижать интерес к футболу и главной футбольной команде Башкирии.

«Республика не оставит команду, будет помогать клубу, все нормально», — сказал Шайбеков.

Накануне «Уфа» уступила дома ЦСКА (0:1) и продлила свою безвыигрышную серию в РПЛ до шести матчей. В последний раз команда Вадима Евсеева победила в августе тульский «Арсенал» (3:2). Эта победа остается единственной для «Уфы» в сезоне-2020/21 в РПЛ.