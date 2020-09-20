Жители Башкирии вышли на защиту горы Крыктытау

Сегодня в селе Аскарово Абзелиловского района Башкирии жители вышли на сход в защиту горы Крыктытау. Люди выступают против ее разработки и строительства медного горно-обогатительного комбината Русской медной компанией.

Как сообщает PROUFU.RU, в мероприятии приняли участие более двух тысяч жителей Магнитогорска и разных районов Башкирии. Они скандировали лозунги «Ҡырҡтау, йәшә!» и «Крыктытау, живи!».

На горе Крыктытау берут истоки реки Малый и Большой Кизил, на берегах которых находятся более 40 населенных пунктов Башкирии и Челябинской области. В них проживают более 500 тыс. человек.

Напомним, что в августе в Башкирии активисты боролись за шихан Куштау. На данный момент горе присвоен статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.

