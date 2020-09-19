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Сегодня в Татарстане будет дождь и до +15 градусов

06:24, 19.09.2020
Сегодня в Татарстане будет дождь и до +15 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 19 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь.

Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—18 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит +6..+11 градусов. Днем максимально воздух прогреется до +10..+15 градусов.

В Казани временами будет лить дождь. Максимальная температура воздуха днем будет в диапазоне +12..+14 градусов, передает Гидрометцентр Татарстана.

Общество Татарстан
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