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Происшествия

В Татарстане пенсионерка избила подростка, обвинив в краже клубники

18:40, 18.09.2020
В Татарстане пенсионерка избила подростка, обвинив в краже клубники
Фото: «Реальное время»

За побои и угрозу убийством будут судить 61-летнюю жительницу Бавлинского района. Вину она полностью признала, уточнили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

По версии дознания, 29 июня 2020 года обвиняемая на своем садовом участке в обществе «Нефтяник 1» нанесла 11-летнему мальчику пять ударов металлической палкой по различным частям тела. А еще пригрозила ему физической расправой, обвиняя в краже клубники с участка.

Дело рассмотрит Бавлинский горсуд.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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