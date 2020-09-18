В Татарстане пенсионерка избила подростка, обвинив в краже клубники
За побои и угрозу убийством будут судить 61-летнюю жительницу Бавлинского района. Вину она полностью признала, уточнили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.
По версии дознания, 29 июня 2020 года обвиняемая на своем садовом участке в обществе «Нефтяник 1» нанесла 11-летнему мальчику пять ударов металлической палкой по различным частям тела. А еще пригрозила ему физической расправой, обвиняя в краже клубники с участка.
Дело рассмотрит Бавлинский горсуд.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым