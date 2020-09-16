Прокуратура Челнов не нашла нарушений в Тукаевской ЦРБ, где врач просил помощь в виде продуктов

Прокуратура Тукаевского района не нашла нарушений в расходовании бюджетных средств или в соблюдении прав персонала Тукаевской центральной районной больницы.



Проверка проводилась из-за просьбы к главам районов руководителя ЦРБ Галима Сабирзянова оказать благотворительную помощь продуктами для работающих с больными COVID-19 медицинских сотрудников. ЦРБ работает как инфекционный госпиталь. 45 медиков, находящихся на круглосуточном дежурстве, живут в больнице в целях безопасности. На то, чтобы организовать для них горячее питание, нет денег. «Выделенных из бюджета средств хватило только на один месяц», — приводит Chelny-biz слова Сабирзянова из письма.

Прокуратура подтвердила, что медработникам нужно горячее питание, однако на это не заложены бюджетные средства.

Глава Тукаевского района Фаил Камаев обращался в правительство Татарстана для выделения дополнительных средств на оплату питания медиков. Так, в ЦРБ из расчета 140 рублей на одного работника в день в июле поступило 180 600 рублей из резервного фонда республики. Средства были рассчитаны на один месяц и уже израсходованы. В конце августа Минздрав выделил для ЦРБ еще 174 тысячи рублей.

Больнице оказали благотворительную помощь: Мензелинский район прислал продукты, АО «Челны-хлеб», холдинг «Агросила» и еще несколько других компаний тоже осуществляли в больницу поставки. Нарушений законодательства о благотворительной деятельности при получении и расходовании пожертвований не было.

В ведомстве сообщили, что нет оснований для прокурорского реагирования.

Напомним, в Минздраве Татарстана объяснили, что больницы не имеют права кормить запертых в «красной зоне» врачей.