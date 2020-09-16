Эксперты составили топ раздражающих коллег привычек
Сервис «Работа.ру» провел опрос о самых раздражающих привычках коллег. Большинство респондентов не выносят громких разговоров по телефону.
Эту привычку назвали 36% опрошенных, передает RT. Рядом с ней идет привычка захламлять свое рабочее место, такой ответ указали 35% респондентов.
Также 34% опрошенных считают раздражающей привычку коллег выполнять всю работу в последний момент.
Частые перекуры раздражают 30% респондентов. Привычка постоянно брать отгулы вызывает раздражение у 21% опрошенных. Также 13% ответили, что им не нравится, когда коллеги напиваются на корпоративах.
Уточняется, что в опросе приняли участие 4,6 тысячи человек из всех регионов РоссииАналитикаОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым