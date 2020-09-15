В МЧС предупредили татарстанцев о сильном ветре

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В татарстанском главке МЧС напомнили, что в среду с раннего утра и до вечера синоптики прогнозируют сильный ветер. Спасатели дали рекомендации по безопасности.

По прогнозу, 16 сентября с 04.00 до 22.00 ожидается сильный ветер порывами 15—20 м/с, в Казани они будут достигать 15—18 м/с.

В МЧС посоветовали не оставлять без присмотра детей и по возможности не выходить из зданий. Также спасатели советуют укрываться в подземных переходах или подъездах, если сильный ветер застал на улице.

Не следует парковаться возле деревьев или рекламных щитов. Стоит убрать все лишнее с балкона и плотно закрыть окна.