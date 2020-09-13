В Ростове кандидаты в губернаторы потребовали отменить итоги досрочного голосования

В Ростовской области сразу два кандидата на пост губернатора обратились в Генпрокуратуру, пытаясь добиться пересмотра результатов выборов. Речь идет о Евгении Бессонове (КПРФ) и Петре Пятибратове (ЛДПР).

Оба политика потребовали отменить итоги досрочного голосования.

«Мы требуем от Генерального прокурора провести комплексную проверку выборной процедуры в Ростовской области, потому что реально никакого волеизъявления в Ростовской области не было, мы требуем отмены досрочного голосования», — сказал Бессонов в своем Instagram.

Оба кандидата в губернаторы также сообщили, что уже обратились по данному поводу к руководству КПРФ и ЛДПР.