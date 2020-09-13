Эксперты предупредили о росте тарифов на мобильную связь

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Аналитики предупредили россиян, что до конца года тарифы на мобильную связь в стране вырастут на 5-7%. Эксперты сходятся в том, что уже несколько лет цены на связь растут на 15% в год.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что операторы уже отыграли часть роста тарифов и дои конца года цены вырастут на 7%. По его словам, осенью компании предложат новые тарифные планы, на которые переведут часть абонентов.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков считает, что рост составит 5%, пишут «Известия».

Аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович согласен, что есть предпосылки для очередного ценового скачка.

В начале 2020 года крупнейшие операторы уже увеличили цены на услуги связи — на 10–12% для четверти абонентов, повысив стоимость архивных тарифов.