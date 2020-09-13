Медведев похвалил подход Минниханова, открыто представляющего «Единую Россию»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Лидер партии «Едина Россия» Дмитрий Медведев похвалил президента Татарстана Рустама Минниханова и председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.

Он подчеркнул, что оба татарстанских политика никогда не увиливали и всегда открыто представляли «Единую Россию».

«Вот вы сказали, что я всегда с открытым забралом, от имени «Единой России» всегда выступал. […] Знаете, мне кажется, что это очень важные, абсолютно символические такие вещи», — сказал Медведев.