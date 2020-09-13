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Путин не верит, что белорусские протестующие смогут сместить Лукашенко

16:19, 13.09.2020
Путин не верит, что белорусские протестующие смогут сместить Лукашенко
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает, что его белорусский коллега останется у власти. Он уверен, что протестующие не смогут сместить Александра Лукашенко, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в Кремле.

Агентство утверждает, что Москва не доверяет Минску. Российские власти были впечатлены масштабами протестов. Однако в Кремле против того, чтобы в Белоруссии власть сменилась в результате протестов. Поэтому Россия продолжит поддерживать господина Лукашенко.

Напомним, в понедельник, 14 сентября, Лукашенко и Путин должны встретиться в Сочи и провести переговоры. Это будет первая встреча двух лидеров с начала протестов в Белоруссии.

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