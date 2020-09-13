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Кандидат в президенты Татарстана от ЛДПР Владимир Сурчилов проголосовал на выборах

15:43, 13.09.2020
Кандидат в президенты Татарстана от ЛДПР Владимир Сурчилов проголосовал на выборах
Фото: vk.com

Кандидат в Президенты Татарстана от ЛДПР Владимир Сурчилов проголосовал на одном из участков в Казани. На выборы он пришел со своей супругой, сообщает «Татар-информ».

По мнению Сурчилова, выборы — это в первую очередь попытка изменить что-то, что не нравится: «Например, меня не устраивает то, как в нашем государстве решаются некоторые дела. Выборы для меня — попытка повлиять на привычный ход [вещей]».

Напомним, председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев тоже проголосовал на выборах.

ОбществоВласть Татарстан
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