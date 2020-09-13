Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич проголосовал на выборах

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Борис Менделевич проголосовал на выборах в селе Троицкий Урай Рыбно-Слободского района.

Он отметил, что на избирательном участке были соблюдены все меры безопасности, а сам процесс голосования занял не более пяти минут, передает «Татар-информ».

Выборы — это возможность для каждого заявить о своем решении и внести свой вклад в будущее родной республики, считает Менделевич.