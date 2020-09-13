Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич проголосовал на выборах
Депутат Госдумы РФ от Татарстана Борис Менделевич проголосовал на выборах в селе Троицкий Урай Рыбно-Слободского района.
Он отметил, что на избирательном участке были соблюдены все меры безопасности, а сам процесс голосования занял не более пяти минут, передает «Татар-информ».
Выборы — это возможность для каждого заявить о своем решении и внести свой вклад в будущее родной республики, считает Менделевич.ОбществоВласть Татарстан
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