Прогноз на доходы бюджета Татарстана в 2021 году снижен на 3,5%

Министерство финансов Татарстана спрогнозировало доход республиканского бюджета в следующем году на 3,5% ниже ранее заявленной цифры — 271,9 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра финансов РТ Радика Гайзатуллина.



На этот год в законе о бюджете Татарстана и плановый период двух следующих лет прогноз по доходам составил 281,9 млрд рублей на следующий год и 288,3 млрд рублей на 2022 год.

«Общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 2021 год прогнозируется в объеме 271,9 млрд рублей, на 2022 год — 283 млрд, на 2023-й — 294,1 млрд рублей», — подытожил он.

Еще в следующем году поступление налога на прибыль ожидается в размере 77 млрд рублей, налога на доходы физлиц — 81,5 млрд рублей, налог на имущество организаций — 26 млрд рублей, а прогноз по акцизам — 41,2 млрд рублей.

По принятым в феврале этого года поправкам, доходы по итогам этого года ожидаются в размере 274,4 млрд рублей, расходы при дефиците в 36,1 млрд рублей — 310,5 млрд рублей.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов предупредил, что 2021 год будет тяжелым для экономики региона.

