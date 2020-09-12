«Синтез» разгромил астраханское «Динамо СШОР» в первом матче сезона

«Синтез» дома крупно обыграл астраханское «Динамо СШОР» (19-4) в дебютном матче чемпионата России по водному поло.

Ватерполисты казанской команды уже по итогам первой четверти вела со счетом 6:0. В начале второго периода астраханцы «размочили» ворота хозяев, но на большее гостей не хватило. Финальная сирена зафиксировала на табло счет 19-4.

Самым результативным в «Синтезе» стал Адель Латыпов — 4 мяча.

Сегодня в Казани состоится второй матч 1-го тура между этими же командами. Начало игры в 18.00.

Чемпионат России. 1 тур. Казань

«Синтез» (Казань) — «Динамо — СШОР» (Астрахань) 19-4 (6-0, 4-2, 4-1, 5-1)

«Синтез»: Костров/Чирков — Лазарев (2), Сучков (1), Одинцов, Пронин, Деревянкин (1), Бычков (3), Зиннуров (1), Латыпов (4), Рыжов-Аленичев (3), Лисунов (3), Шепелев (1).