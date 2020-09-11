ФСБ проверит Артемия Лебедева на экстремизм

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В ФСБ начали проверку высказываний дизайнера Артемия Лебедева на экстремизм и разжигание межнациональной розни. Заявление подал председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в городе Москве Юрий Агирбов.

Он обратился в органы после слов Лебедева о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет», рассказал представляющий интересы заявителя адвокат Владимир Слащев.

«Мы попросили возбудить уголовное дело по трем статьям — 280 (экстремизм), 282 (унижение по национальному признаку) и 354.1 (осквернение символов воинской славы). Заявление отправлено по почте, оно поступило в Управления ФСБ по городу Москве и Московской области в начале сентября», — приводит его слова «РИА Новости».

Претензии связаны с двумя роликами Лебедева на YouTube-канале, выложенными 15 июля и 19 августа этого года. В одном он, как считает заявитель, негативно высказался о черкесах, во втором назвал памятник «Родина-мать зовет» «уродским».

Ранее Лебедев в одном из своих выпусков заявил, что патриотам следует обратить внимание на Татарстан, который захватывает все больше самостоятельности и вскоре может отсоединиться от России. Ему ответил муфтий РТ Камиль Самигуллин, назвавший такой взгляд неверным и пригласивший дизайнера в Казань.