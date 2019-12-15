В Японии коммунисты предложили потребовать возвращения Курильских островов

Глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что Токио на переговорах с российскими дипломатами должен обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг «является японской территорией».

По мнению политика, Сан-Францисский мирный договор, заключенный после Второй Мировой войны, является несправедливым. По этому договору Япония полностью отказалась от претензий на Курилы.

«Необходимо исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признается отказ от архипелага (Курильский архипелаг — Прим. ред.)", — передает мнение политика РИА Новости.

Ранее Путин исключил передачу Курильских островов Японии.