Через 10 лет Татарстан будет сдавать по 4 миллиона «квадратов» жилья в год

Плюс 1 миллион «квадратов»

Каждые 10 лет начиная с 2000 года Татарстан прибавлял к объемам вводимого жилья по 500 тыс. кв. метров, заявил сегодня министр строительства республики Фарит Ханифов во время дискуссии «Жилищное строительство в регионе» в рамках форума «100% Татарстан». По его словам, на предстоящее десятилетие стоит еще более амбициозная задача: планируется поднять эту планку «плюсом» до 1 млн кв. метров. Это значит, что если в течение ближайшего 10-летия в Татарстане будут сдавать в среднем около 3 млн «квадратов» ежегодно, то с 2030 года будут вводить почти по 4 млн кв. метров жилья в год.

Есть ли потенциал для столь масштабного жилищного строительства, чтобы ставить такие целевые показатели, а самое главное — выполнять их? Это сегодня и обсудили участники панельной дискуссии форума, они же участники рынка строительства.

Поднимать планку Татарстану позволяет его экономика, считает Фарит Ханифов. Он рассказал о том, что в республике ведут целенаправленную работу с застройщиками и банками. «Жилые дома строятся на много лет, жилье должно строиться в спокойной, мирной обстановке»,- отметил особенность этого сегмента экономики министр. И для того чтобы запланированные и качественные объемы сдавали в срок, в Татарстане проявляют особое внимание к этой отрасли и создают условия для нее.

— В феврале наш президент встретился с застройщиками, потому что в этом году надо преодолеть планку почти в 3 млн кв. метров жилья, точнее 2,979 млн кв. метров. Поэтому Рустам Нургалиевич встречался с каждым застройщиком. Спрашивал, какие проблемы, риски, «чем дышишь, чем живешь», — сказал Фарит Ханифов.

По его мнению, именно по этой причине в Татарстане образовался «пятачок стабильности, спокойствия», который позволил строительному сектору пройти тяжелый период самоизоляции достаточно стабильно. «Еженедельно президент контролировал количество людей на стройках», — добавил глава ведомства.



Конечно, были просчитаны все возможные варианты, каким образом поднять планку, а потом выдержать ее, заметил спикер. Как он сообщил, задача номер один — многоквартирные дома, которые на небольшой территории дают экономию при прокладке инженерных сетей и в расходах на дороги и транспорт. Но и индивидуальное жилищное строительство становится все более популярным. Министр заметил, что до сих пор доля ИЖС составляла 38—45% от общего объема возводимых квадратных метров в республике. В этом году она должна превысить 50% — в Татарстане планируют сдать уже не 1 млн, а 1,5 млн кв. метров. Для этого выделено уже 16 тыс. га, из них около 7 тыс. га — для молодых семей. А потом предполагается наращивать эти объемы до 1,8 млн кв. метров в год.

Министр заметил, что до сих пор доля ИЖС составляла 38—45% от общего объема возводимых квадратных метров в республике. В этом году она должна превысить 50%. Фото Ирины Плотниковой

Как помогают «локомотиву экономики»

Ханифов подчеркнул, что при таких объемах нужно решать вопросы с коммуникациями. «Если задача поставлена, ее надо решить. И это не значит, что даны директивы: «Давайте будем строить много, и будем смотреть, как вы справитесь»... Нет, конечно. Нужно не только давать задание, но и помогать», — сказал министр.

Он напомнил, что даже когда началась пандемия коронавируса, 16 апреля президент страны одно из первых поручений дал правительству как раз в отношении строительной отрасли «как драйверу, локомотиву экономики, чтобы жилищное строительство смогло не остановиться, потащить все остальное».

Меры поддержки строительства предусмотрены в национальном проекте. Например, возведение объектов социально-культурного назначения вошло в подпрограмму «Стимул». Участники панельной дискуссии заметили, что именно там, где предусмотрена социальная инфраструктура, жилье успешнее раскупается.

Фарит Ханифов обратил внимание, что президент Татарстана возглавляет рабочую группу Госсовета России по развитию рынка жилья, созданию комфортной среды, и не просто руководит, а генерирует идеи, что, по словам министра, позволяет республике в короткое время решать определенные задачи. Например, Рустам Минниханов предложил увеличить субсидии на сельскую ипотеку с 1 млрд до 3 млрд рублей. Сейчас этот вопрос на стадии обсуждения. Кроме того, глава республики добился увеличения размера поддержки застройщикам на развитие инженерных сетей в два раза, до 8 тыс. рублей на квадратный метр.

Рустам Минниханов предложил увеличить субсидии на сельскую ипотеку с 1 млрд до 3 млрд рублей. Сейчас этот вопрос на стадии обсуждения. Фото Ирины Плотниковой

В республике стала популярной программа льготной ипотеки под 6,5% годовых, которая действует до ноября, заметил Фарит Ханифов. Он привел цифры: еженедельно на эти цели в Татарстане берут 250—300 кредитов.

6 тысяч татарстанцев подали заявку на сельскую ипотеку

За 25 лет в республике по социальным программам построили более 10 млн кв. м жилья — 170 тыс. татарстанцев получили новые квартиры, рассказал исполнительный директор Госжилфонда при президенте Татарстана Марат Зарипов. Он сообщил, что жилье получили более 6 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Со следующего года количество квартир, которые предоставляют детям-сиротам, вырастет с 300 до 600 в год. Ключи от новых квартир вручают многодетным семьям. По новой программе для молодых семей, которая начнет действовать в будущем году, жилье смогут получить молодые люди с детьми, не старше 35 лет, с доходом не выше 9,2 тыс. рублей на человека, работающие не только в бюджетной сфере. В текущем году по социальной ипотеке реализуют 273 тыс. кв. метров жилья.

Зарипов напомнил об анонсированном проекте: в «Салават купере» возведут 18 домов (97 тыс. кв. метров), «где дворы будут без машин, с большим широким променадом, комфортабельными общественными зонами, активными зонами».

По словам руководителя Госжилфонда, социальная ипотека должна учитывать современные, энергоэффективные, комфортные, безопасные технологии, что сейчас отрабатывают в новом микрорайоне. В жилых районах, по сути «маленьких городах», надо создавать не только социальную инфраструктуру, но рабочие места, организовывать условия, при которых миграция была бы минимальной, сказал Зарипов.



К дискуссии подключились банки, их представители рассказали о современных возможностях при покупке жилья.



— Прогнозируем двукратное увеличение выдачи ипотеки на рынке первичного жилья за счет президентской программы господдержки ипотеки под 6,5% годовых и программы для семьи, у которой родился ребенок после 1 января 2018 года, — заявил заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Руслан Ахатов.

Он отметил, что по Сбербанку 70% из всех кредитов — это кредиты с господдержкой. Спикер выразил надежду, что спрос на льготную ипотеку подтолкнет к продлению этой программы.



Директор татарстанского филиала «Россельхозбанка» Ляля Кудерметова рассказала, что в этом году популярной стала и сельская ипотека со ставкой от 2,7% годовых. В целом по России «Россельхозбанк» выдал по этой программе кредитов на 28 млрд рублей 14 тысячам участников.

При этом Татарстан входит в пятерку лидирующих регионов по сельской ипотеке. В этом году программой заинтересовались 6 тыс. семей, которые подали заявки на 6 млрд рублей. Чтобы купить дом в сельской местности, не нужна соответствующая прописка, и ехать далеко не нужно — жилье приобретают в пригороде Казани. В банке надеются, что лимиты программы в скором времени увеличат.

Фарит Ханифов обратился к ведущим застройщикам жилых комплексов. Он уверен, что опыт профессионалов поможет им успешно работать и на рынке загородного и малоэтажного жилья. Фото Ирины Плотниковой

Деньги с соцобъектов перебросят на коммуникации

Фарит Ханифов обратился к ведущим застройщикам жилых комплексов. Он уверен, что опыт профессионалов поможет им успешно работать и на рынке загородного и малоэтажного жилья. О своей практике рассказали руководители компаний «Унистрой» Радик Салимгараев и «Суварстроит» Руслан Нурмухаметов. Они привели примеры удачного взаимодействия государства и бизнеса, строительство рядом с их жилыми комплексами социальных объектов, дорог и транспортных развязок. Льготные госпрограммы стимулируют спрос на жилье.

Радик Салимгараев сообщил, что у «Унистроя» есть проект загородного комплекса, но для него требуется решить все тот же больной вопрос коммуникаций.

«Соглашусь, что после пандемии люди поменяли отношение к загородному жилью… Для индивидуального жилищного строительства нужны какие-то особые и правильно проработанные инструменты», — подчеркнул генеральный директор «Унистроя».

Фарит Ханифов ответил, что в 2022 году программу «Стимул» по строительству социально-культурных объектов приостановят, а деньги перенаправят на развитие инженерной инфраструктуры — сегодня существует дисбаланс между этими составляющими, заметил министр. «Осталось синхронизировать, что делать бизнесу и государству. Думаю, у нас получится», — заявил Ханифов.



В заключение дискуссии министр сообщил, что республика постарается в первом квартале следующего года сдать все 18 долгостроев, а это более 200 тыс. кв. метров жилья. Среди них есть семь объектов, которые ранее были брошены на нулевом этапе строительства. Работа на этих площадках сегодня кипит, заверил Фарит Ханифов.

Екатерина Аблаева