Рустам Минниханов: «Нефти у нас очень много, разных форм»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов в прямом эфире заявил, что у республики много нефти:

«Нефти у нас очень много, разных форм. Та нефть, которая по 500—1000 тонн в день фонтанировала, нет. Средний дебет скважин 3,8—3,9 тонны. Но в этом режиме мы уже 20 лет работаем, и извлекаемые запасы — около миллиарда. Но у нас огромное количество битумов. Нефтяная промышленность была и останется. Те месторождения, которые были нерентабельны, — у нас есть технологии. Сегодня в этом направлении очень много делается. Но мы все-таки нацелены не нефть продавать, а использовать ее как нефтехимическое сырье. Перерабатывать ее в продукты нефтехимии, полимеры, каучуки, и будем зарабатывать на ней».

Минниханов заявил, что нужно пережить момент падения доходов: «За 8 месяцев на 34 миллиарда меньше имеет к прошлому году. Да, это сложно, федеральная поддержка была, еще надеемся на поддержку. Мы выправим ситуацию. Нефть выправится, нет причин не выправиться».