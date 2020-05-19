Совет Федерации решил поднять возраст продажи алкоголя до 21 года

Совет Федерации порекомендует кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Об этом сообщил первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский.

По его словам, в условиях пандемии тема здоровья нации «приобретает особую актуальность, нужно укреплять иммунитет».

Рекомендацию повысить в России до 21 года возраст розничной продажи алкогольной продукции сенаторы подготовят по итогам «правительственного часа» (состоится 20 мая с участием вице-премьера Татьяны Голиковой).

За последние сутки в России выявлено 9 263 новых случая коронавируса. Общее число зараженных выросло до 299 941.

