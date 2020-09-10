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В Татарстане выявили 21 новый случай COVID-19

10:14, 10.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 21 новый случай COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за минувшие сутки выявили 21 случай коронавируса, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Всего в республике зарегистрирован 6 761 случай. 830 человек находятся под наблюдением. За сутки в Татарстане проведено 5 077 тестов.

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что за минувшие сутки выздоровели 18 пациентов, всего — 5 581 человек.

В аэропортах досмотрели 49 судов, на них прибыло 6 172 пассажира, лиц с подозрением на COVID-19 не выявили. Из-за рубежа прибыли шесть рейсов с 1 450 пассажирами. 552 из них прошли обследование в аэропорту, добавила Авдонина.

    ОбществоМедицина Татарстан
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