В Татарстане выявили 21 новый случай COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 21 случай коронавируса, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



Всего в республике зарегистрирован 6 761 случай. 830 человек находятся под наблюдением. За сутки в Татарстане проведено 5 077 тестов.

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что за минувшие сутки выздоровели 18 пациентов, всего — 5 581 человек.



В аэропортах досмотрели 49 судов, на них прибыло 6 172 пассажира, лиц с подозрением на COVID-19 не выявили. Из-за рубежа прибыли шесть рейсов с 1 450 пассажирами. 552 из них прошли обследование в аэропорту, добавила Авдонина.

