Квартальнов: «Ак Барс» на последнем месте по игре в первых периодах, надо исправлять»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после игры с минским «Динамо» (5:4) посетовал на проблемы команды в первых периодах матчей в новом сезоне. По его словам, казанцам надо исправлять подобные ошибки.

«Тяжелые два периода для нас, в догонялки играли. Третий период нам удался, сказалось мастерство наших ребят. Была хорошая игра со стороны «Динамо». Мы говорили, что у них молодая оборона, надо было сыграть с ними понаглее.

Я не сторонник давать комментарии другим командам. Сегодня нам было играть непросто, соперник был более заряжен. Мы на последнем месте по игре в первых периодах. Мы уделяли этому внимание, знали, что «Динамо» здорово начинает. Нам надо продолжать работать, исправлять эти ошибки», — сказал Квартальнов.

Благодаря победе над минским «Динамо» казанский клуб продлил свою победную серию в КХЛ. Ранее команда Квартальнова обыграла дома питерский СКА (3:2от).

Напомним, что в КХЛ уже прошла первая игровая неделя. С главными событиями и итогами старта главного хоккейного чемпионата в России можно ознакомиться в материале «Реального времени».