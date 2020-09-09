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«Динамо-Ак Барс» проиграл «Протону» на предварительном этапе Кубка России

21:17, 09.09.2020
«Динамо-Ак Барс» проиграл «Протону» на предварительном этапе Кубка России
Фото: vk.com/vcdinamoakbars

«Динамо-Ак Барс» проиграл саратовскому «Протону» (1:3) во втором матче предварительного этапа Кубка России.

Гости удачнее провели первую партию и повели в счете. Казанские волейболистки сумели собраться во втором сете, сравняв результат на табло. Но после этого «Протон» выдал две отличные партии и завершил встречу уверенной победой.

Самой результативной в составе казанской команды стала Арина Федоровцева, набравшая 15 очков.

В следующем матче «Динамо-Ак Барс» сыграет с краснодарским «Динамо».

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Протон» (Саратов) — 1:3 (22:25, 25:20, 18:25, 20:25).

СпортВолейбол Татарстан
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