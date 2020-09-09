«Динамо-Ак Барс» проиграл «Протону» на предварительном этапе Кубка России
«Динамо-Ак Барс» проиграл саратовскому «Протону» (1:3) во втором матче предварительного этапа Кубка России.
Гости удачнее провели первую партию и повели в счете. Казанские волейболистки сумели собраться во втором сете, сравняв результат на табло. Но после этого «Протон» выдал две отличные партии и завершил встречу уверенной победой.
Самой результативной в составе казанской команды стала Арина Федоровцева, набравшая 15 очков.
В следующем матче «Динамо-Ак Барс» сыграет с краснодарским «Динамо».
«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Протон» (Саратов) — 1:3 (22:25, 25:20, 18:25, 20:25).СпортВолейбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым