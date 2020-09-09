Татарстанцев призвали убедить пожилых родственников выбирать соцпакет вместо выплат

Фото: Pixabay

Татарстанцев просят повлиять на выбор пожилых родственников в пользу соцпакета. Об этом сегодня говорила замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

Отказникам от набора социальных услуг будет выплачиваться ежемесячно 889 рублей. Однако, по словам Яркаевой, необходимо хорошо подумать, прежде чем сделать выбор: когда пожилой человек заболевает, ему требуются дорогостоящие препараты. При этом соцпакет не ограничивает стоимость препаратов, получаемых в аптеке по рецепту врача.

В Минздраве РТ считают, что часто отказавшиеся от соцпакета льготники сталкиваются позже с нехваткой средств на лекарства.



Ранее в Минздраеве заметили, что значительная часть отказавшихся от соцпакета льготников — это сотрудники силовых ведомств.

