В Петербурге депутаты написали обращение в СКР с просьбой расследовать дело Навального
В Санкт-Петербурге шесть депутатов Законодательного собрания города подписали коллективное обращение на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Они попросили его провести расследование произошедшего с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Под обращением подписались Борис Вишневский и Михаил Амосов из фракции «Яблоко», Алексей Ковалев и Надежда Тихонова из «Справедливой России» и член фракции КПРФ Александр Рассудов, передает «Коммерсантъ».
Письмо будет предоставлено на рассмотрение регинального парламента на ближайшем заседании. Если его поддержит большинство, документ направят в СКР.
Напомним, что МИД России сообщил, что Россия настойчиво добивается от Берлина предоставления данных медицинского обследования Навального, в том числе о результатах биохимических исследований.
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