В Петербурге депутаты написали обращение в СКР с просьбой расследовать дело Навального

В Санкт-Петербурге шесть депутатов Законодательного собрания города подписали коллективное обращение на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Они попросили его провести расследование произошедшего с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Под обращением подписались Борис Вишневский и Михаил Амосов из фракции «Яблоко», Алексей Ковалев и Надежда Тихонова из «Справедливой России» и член фракции КПРФ Александр Рассудов, передает «Коммерсантъ».

Письмо будет предоставлено на рассмотрение регинального парламента на ближайшем заседании. Если его поддержит большинство, документ направят в СКР.

Напомним, что МИД России сообщил, что Россия настойчиво добивается от Берлина предоставления данных медицинского обследования Навального, в том числе о результатах биохимических исследований.



