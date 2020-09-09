В МИД России ответили на призыв G7 провести расследование инцидента с Навальным

Отсутствие информации от Германии не позволяет задействовать все механизмы для установления обстоятельств случившегося с российским оппозиционером Алексеем Навальным, заявили в МИД России, комментируя просьбу министров иностранных дел G7 начать расследование инцидента.

Россия настойчиво добивается от Берлина предоставления данных медицинского обследования Навального, в том числе о результатах биохимических исследований. Но, несмотря на все обращения, Германия не смогла оперативно и конструктивно отреагировать на просьбу, отметили дипломаты. А отсутствие данных, по их мнению, не позволяет правоохранительным органам России задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего.

В ведомстве напомнили, что российские медики предложили сотрудничество немецким коллегам для выяснения всех причин состояния оппозиционера.

«Развернутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу ее инициаторы видят не в заботе о здоровье А. Навального и выяснении истинных причин его госпитализации, а в мобилизации санкционных настроений», — передает RT заявление МИД России.